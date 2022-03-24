На Одесчине митрополит УПЦ благословил начало посевной кампании на полях

В Одесской области митрополит Агафангел благословил начало посевной кампании яровых культур, подсолнечника и кукурузы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, митрополит Агафангел в сослужении архиепископа Диодора, братии Свято-Покровского Мариновского скита совершил молебен перед посевом, окропил святой водой сельскохозяйственную технику, благословил поля и трудящихся.

Владыка отметил, что в это сложное время для украинского народа работники на полях выполняют очень важную миссию, обеспечивая будущий урожай хлеба для Украины.

В сельскохозяйственном предприятии отметили, что труженики в полях находятся на втором фронте, обеспечивая продовольственные запасы страны и поблагодарили владыку Агафангела за молитвы.

Как сообщалось ранее, в Одессе Украинская Православная Церковь предоставляет жилье для временных переселенцев и организует горячие обеды для нуждающихся.

Одесские сестры милосердия Марфо-Мариинской обители ежедневно организуют горячие обеды для более 200 бездомных и малоимущих в трапезной храма Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».