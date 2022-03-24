Войти | Зарегистрироваться
16:28

четверг,
24 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Одесчине митрополит УПЦ благословил начало посевной кампании на полях

24.03.2022 / 16:10
На Одесчине митрополит УПЦ благословил начало посевной кампании на полях
Источник: Центр информации УПЦ
В сельскохозяйственном предприятии отметили, что труженики в полях находятся на втором фронте, обеспечивая продовольственные запасы страны и поблагодарили владыку Агафангела за молитвы

В Одесской области митрополит Агафангел благословил начало посевной кампании яровых культур, подсолнечника и кукурузы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, митрополит Агафангел в сослужении архиепископа Диодора, братии Свято-Покровского Мариновского скита совершил молебен перед посевом, окропил святой водой сельскохозяйственную технику, благословил поля и трудящихся.

Владыка отметил, что в это сложное время для украинского народа работники на полях выполняют очень важную миссию, обеспечивая будущий урожай хлеба для Украины.

В сельскохозяйственном предприятии отметили, что труженики в полях находятся на втором фронте, обеспечивая продовольственные запасы страны и поблагодарили владыку Агафангела за молитвы.

Как сообщалось ранее, в Одессе Украинская Православная Церковь предоставляет жилье для временных переселенцев и организует горячие обеды для нуждающихся.

Одесские сестры милосердия Марфо-Мариинской обители ежедневно организуют горячие обеды для более 200 бездомных и малоимущих в трапезной храма Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Одесская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.