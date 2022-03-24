На Ровенщине УПЦ помогает ВСУ и пострадавшим от войны

Священники и прихожане Ровенской епархии Украинской Православной Церкви помогают украинским воинам и всем, кто пострадал от военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, Свято-Георгиевский храма города Здолбунов с начала войны передал сотни килограммов продуктов питания украинским воинам, переселенцам.

«В стенах местной школы развернули волонтерский штаб, в котором женщины плетут маскировочные сетки и собирают все необходимое для вынужденных переселенцев. Ежедневно на приходе готовят обед для бойцов на блокпосты», - сообщается на сайте епархии.

Верующие Екатерининского храма собирают продукты для нужд фронта и переселенцев, а жители села Ступно готовят полуфабрикаты для организации питания. Прихожане Троицкого храма села Украинка Острожского района отправили свежую выпечку и домашний хлеб для героев-защитников и мирного населения Киева.

Также Вооруженным Силам Украины верующие из сел Монахини, Столпины и Ясининичи перечислили финансовую помощь.

В храмах Корецкого благочиния УПЦ организовали сбор необходимых вещей для украинских воинов.