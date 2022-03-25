На Закарпатье УПЦ передала помощь детям-беженцам

На Закарпатье священники Украинской Православной Церкви передали помощь о детям-переселенцам, которые находятся областном детском санатории «Малятко».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, настоятель храма Украинской Православной Церкви в честь собора Карпатских святых в Ужгороде протоиерей Петр Грига передал гуманитарную помощь детям-беженцам.

В санатории сейчас проживают более 70 х переселенцев, 42 из которых – дети. По благословению митрополита Феодора протоиерей Петр привез малышам средства гигиены, продукты, одежду и другие необходимые вещи.

Также священник доставил в мужской монастырь в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Ужгороде продукты питания. Каждый день братия монастыря и волонтеры кормят десятки беженцев бесплатными обедами.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье сестричество в честь святителя Нектария Эгинского посетило семьи переселенцев. Гуманитарную помощь, полученную от украинской диаспоры в Чехии, сестры милосердия передали в приют для вынужденных переселенцев и детское учебное заведение «Теремок» в Сваляве.

Были переданы крупы, паштеты, сухое молоко, кобсасы, сладости, а также матрасы и покрывала.