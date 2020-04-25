Войти | Зарегистрироваться
19:43

вторник,
07 мая
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Галущенко: Удари рф по енергетичній інфраструктурі завдало збитків у понад мільярд доларів

06.05.2024 / 17:27
Після низки масованих ударів рф по об'єктах української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців в енергосистемі склалася складна ситуація.

Йдеться про збитки у понад мільярд доларів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Gazeta.ua.

"Але атаки тривають, і очевидно, що збитки зростатимуть", - сказав він.

За словами міністра, найбільших пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації. А також системи передачі електроенергії.

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", - додав Галущенко.

Галущенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 мая
6 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.