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15:23
Сі Цзіньпін: КНР сподівається на розвиток партнерських стратегічних відносин із ЄС
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14:21
Єврокомісарка: Ми вражені роботою українських енергетиків, які проводять відновлювальні роботи об’єктів
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14:04
У Єрусалимі близько 6 тис людей потрапили на Сходження Благодатного вогню до храму Гробу Господнього
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13:19
рф погрожує Британії через заяву Кемерона, - ЗМІ
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15:23
Сікорський: Китай може змусити путіна закінчити війну в Україні
- 15:23
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16:25
Укрзалізниця з початку року перевезла рекордну кількість вантажів на експорт
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12:16
В Україні за програмою "єОселя" видано іпотечних кредитів на загальну понад 15,2 млрд гривень
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09:10
Урсула фон дер Ляєн: ЄС буде готовий вживати рішучих заходів щодо захисту своєї економіки
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17:27
Галущенко: Удари рф по енергетичній інфраструктурі завдало збитків у понад мільярд доларів
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16:25
Wall Street Journal: Іноземні кредитори підштовхують Україну до відновлення виплат за боргами
- 16:25
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Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46
Туры в Грецию по самым ярким островам03.04.2024 / 00:46Представьте себя на золотом пляже, где морские волны ласкают берег, а история дышит в вашу шею своим тысячелетним дыханием. Добро пожаловать в Грецию – страну, где мифы оживают, а кулинарные традиции заставляют сердце биться чаще. От величественных Афин до волшебных островов – каждый уголок этой страны наполнен чудесами, ждущими быть открытыми. Погрузимся в туры, которые оставят в вашей душе след навсегда.Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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