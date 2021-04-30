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Рада назначила Галущенко министром энергетики

30.04.2021 / 09:02
Рада назначила Галущенко министром энергетики
Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

 

"За" проголосовали 305 нардепов.

Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года. В 2011-13 годах работал директором департамента судебной работы в Минюсте, потом начал работу в "Энергоатоме".

Во время выступления он обратил внимание на вызовы перед украинской энергетикой, в частности противодействие Северном потоку-2 и потребность в отказе от вредного для экологии топлива, увеличение атомной генерации.

Кроме того, новый глава Минэнерго подчеркнул важность интеграции украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E.

С момента "перезагрузки" правительства в марте 2020 года Министерство энергетики ни разу не имело постоянного руководителя. Сразу после того, как Кабмин возглавил Денис Шмыгаль, ведомство временно возглавил Алексей Оржель, который до 4 марта 2020 года был последним министром энергетики без приставки "и.о.".

С тех пор должность временно занимали Виталий Шубин, Ольга Буславець, Юрий Бойко и Юрий Витренко. Последний дважды пытались назначить постоянным руководителем Минэнерго.

Напоминаем: Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

После того, как временно исполняющим обязанности главы НАК "Нафтогаз" назначили Юрия Витренко, Юрий Бойко снова временно возглавил ведомство.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента, в частности рассмотрят назначение министра энергетики.

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министр энергетики, Галущенко
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