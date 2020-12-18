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Рада не назначила Витренко министром энергетики

18.12.2020 / 12:48
На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

"За" проголосовали 186 депутата, для принятия решения необходимо 226 "Воздержались" - 88 депутатов, 19 - "против".

Поддержали кандидатуру фракции "Слуга народа" (153 - "за", 2 - против, 25 - воздержались),"За майбутне "(18 - "за"), "Доверие "(12 - "за", 5 - воздержались) и 3 внефракционных депутата.

Напомним: Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет в рамках "мирового" соглашения с "Нафтогазом" относительно выплаты ему премии.

15 декабря сообщалось, что Юрий Витренко может быть назначен первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Источник

ВР, Витренко, министр энергетики
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