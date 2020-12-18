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Рада приняла законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%

18.12.2020 / 10:54
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%.

Документ поддержали 255 нардепов.

Законопроект, в частности, устанавливает ставку налога на добавленную стоимость в 14% по операциям поставки и ввоза в Украину следующей сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живой) 0103 (свиньи, живые) 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена свирепки и рапса), 1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).

"Анализ, проведенный UCAB на основании данных USDA и операторов рынка по отдельным видам масличных и зерновых культур (подсолнечник, рапс, кукуруза), показывает, что снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям с их реализации не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).

Доходность выращивания таких культур и торговли и сальдо доходов бюджета останутся без изменений", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта настаивают, что переробные предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя.

"Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки". Состоится детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества", - добавили они.

Напомним: Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для агросектора с 20% до 14%.

Источник

ВР, НДС
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