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Шмыгаль: у нас есть кандидаты на должность министра энергетики

13.04.2020 / 14:21
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Верховной Раде вскоре представят кандидатов на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом премьер-министр заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - объяснил Денис Шмыгаль.

По его словам, есть "хорошие сильные кандидатуры" на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать существующие проблемы в энергетической сфере.

Напомним: 30 марта на внеочередном заседании Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков снял с повестки дня голосования за назначение Ольги Богуславец министром энергетики по письменной просьбе президента.

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Кабинет министров назначил Шубина Виталия исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра, в том числе, министра энергетики Алексея Оржель.

Источник 

Шмыгаль, министр энергетики
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