В Элладской Церкви начали расследование против священников, совершавших Причастие во время карантина

В Афинской архиепископии Элладской Церкви начали расследование относительно священников, совершивших Таинство Причастия во время коронавирусного карантина несмотря на запрет со стороны властей.

Как сообщает «Orthodox times», Афинская архиепископия Элладской Православной Церкви опубликовала заявление в связи с совершением Причастия в условиях карантина из-за коронавируса священниками церкви Святого Николая в Афинах и в одном из храмов Корфу.

«Священник церкви Святого Николая в Кукаки (Афины) причащал верующих через черный ход церкви. Это заметили местные жители, которые опубликовали фотографии Таинства. Сам священник пояснил, что то, что он делал, было законным.

Аналогичный случай произошел в церкви на Корфу, где на Божественной литургии присутствовали более 15 человек, в том числе представители местной власти, и также совершалось Таинство Причастия», - сообщили на сайте издания.

В Афинской архиепископии опубликовали заявление, в котором сказано, что решения Священного Синода обязательны для всех.

«Святая Архиепископия Афин расследует инцидент, произошедший в Свято-Никольском храме в Кукаки,и примет немедленные меры. Следует напомнить, что решения Священного Синода являются обязательными для всего духовенства Святой Архиепископии Афин и Святых Митрополий Церкви Греции и должны строго соблюдаться. Священный Синод добросовестно выполняет все указания компетентных органов государства относительно эффективного реагирования на пандемию коронавируса», - отметили в Афинской Архиепископии.

Заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Чардалиас потребовал вмешательства правоохранительных органов и прокуроров.