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Шмыгаль представил команду по преодолению последствий эпидемии

13.04.2020 / 14:42
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав новосозданного Совета по вопросам экономического развития, который будет искать пути преодоления последствий распространения коронавируса в Украине.

Об этом сообщает телеграм-канал Шмыгаля

Глава правительства отметил, что первая задача Совета по вопросам экономического развития - это выработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в государстве.

В пятницу, 10 апреля Рада провела первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от изменения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Премьер представил персональный состав Совета:

Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований
Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины
Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США
Олег Устенко - советник президента Украины
Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times
Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета
Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

Прямая речь: "Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины".

Напомним: 10 апреля премьер сказал, что правительство вместе с аналитиками работает над стратегией выхода Украины из карантина. Для этого создали Совет по вопросам экономического развития.

Источник

коронавирус, карантин, Шмыгаль
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