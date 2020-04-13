В УПЦ рассказали о ситуации в Киево-Печерской лавре

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре ввели дополнительные карантинные ограничения в связи с сообщением Киевской городской государственной администрации о большом количестве положительных результатов вирусной инфекцией COVID-19 среди насельников монастыря.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, с 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры полностью прекращен, в корпусах проводится дезинфекция.

«Все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева», - отметили в Синодальном информационно-просветительском отделе.

По сообщению Информационного отдела Лавры, 12 апреля умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко), который возрождал монастырь с первых дней его открытия в 1988 году.

В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции.

Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались.

Общее количество инфицированных коронавируса уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями.