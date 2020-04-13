Войти | Зарегистрироваться
16:27

понедельник,
13 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ рассказали о ситуации в Киево-Печерской лавре

13.04.2020 / 15:28
В УПЦ рассказали о ситуации в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Общее количество инфицированных коронавируса уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре ввели дополнительные карантинные ограничения в связи с сообщением Киевской городской государственной администрации о большом количестве положительных результатов вирусной инфекцией COVID-19 среди насельников монастыря.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, с 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры полностью прекращен, в корпусах проводится дезинфекция.

«Все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева», - отметили в Синодальном информационно-просветительском отделе.

По сообщению Информационного отдела Лавры, 12 апреля умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко), который возрождал монастырь с первых дней его открытия в 1988 году.

В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции.

Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались.

Общее количество инфицированных коронавируса уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями.

 

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.