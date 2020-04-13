Катастрофа МАУ в Иране: анализ бортовых самописцев откладывается из-за пандемии

Об этом передает DW.

Отмечается, что такое решение приняла Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе. Просьбу отложить исследование "черных ящиков" направили в Тегеран, поскольку анализ нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран.

Совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, сообщил, что Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные самописцев. Канада ответила, что расшифровку стоит отложить до того момента, когда карантинные ограничения будут сняты.

Напомним, 6 апреля член комиссии иранского парламента по вопросам законодательства и юстиции, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер.

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