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Зеленский: еще больше хочется закончить войну и достичь мира

13.04.2020 / 16:47
Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от поездки к украинским военным на Донбасс, которая стала его первой командировкой за несколько недель после введения в стране карантина.

"В карантин общение ограничено. Но хотел увидеть наших военных на Донбассе, которые и в будни, и в праздник, и в карантин – всегда на страже нашей безопасности. Из-за эпидемии коронавируса нам надо думать об их безопасности вдвое больше", - написал он на своей странице в Facebook в субботу, 11 апреля.

Зеленский указал, что сейчас украинские военные живут в так называемом "красном" режиме: ограничено передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно меряют температуру.

"Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую посетил, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет. В зоне проведения ООС не было еще ни одного положительного ПЦР-теста на коронавирус. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы", - отметил он.

Зеленский рассказал, что по дороге к Богдановке Донецкой области, в полях, среди озимой пшеницы, пестрело большое облако дыма, что еще больше обострило ощущение войны.

"И хотя на участке разведения сил "Петровское", как и на других двух, обстрелов нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности. Мы всё с вами выдержим и победим. Обязательно – вместе", - подчеркнул президент.

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война, Донбасс, Зеленский
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