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Украинцам назвали главное условие ослабления карантина

13.04.2020 / 17:16
Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Закрыты все ТЦ, кинотеатры, рестораны, а также введены ограничения на пользование общественным транспортом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях будет ослабление карантина.

По словам Ляшко, ослабление карантина начнется 24 апреля, если украинцы будут придерживаться ограничительных мер на пасхальные праздники. При этом должна быть положительная динамика.

"После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев", - отметил Ляшко в интервью LB.ua.

Он также добавил, что Украина будет пользоваться опытом ЕС по выходу из карантина. Ляшко провел беседу с большой частной лабораторией, и они решили, что она будет проводить диагностику на наличие антител у людей, которые уже или переболели, или были в контакте с больными.

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коронавирус, карантин, Ляшко
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