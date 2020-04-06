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Пик заболеваемости коронавирусом может начаться уже через 10 дней

06.04.2020 / 12:17
При отсутствии более жестких карантинных мер пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине может начаться уже с 14 апреля.

Об этом заявил 4 апреля на брифинге замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге

Прямая речь: "Если мы не будем принимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля.

Это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большому количеству негативных последствий, в том числе летальных".

Напомним: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля.

Источник

коронавирус, карантин, Ляшко
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