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Новые правила: Шмыгаль рассказал, кому субсидия назначаться не будет

29.04.2021 / 17:19
С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут.

 

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Какие основные изменения? Сейчас 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами", - расска Шмыгаль.

По его словам, вводятся некоторые новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут.

"Если вы имеете на депозитном счете в банке более 100 тыс грн, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму свыше 50 тыс грн - вам субсидию не назначат", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

"Новые правила - это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается. Такая политика касается всех социальных выплат и процесс справедливой верификации - это государственная позиция, которую мы будем поддерживать", - добавил он.

Напоминаем: 14 апреля 2021 года Кабинет министров усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.

В частности, ужесточены требования при назначении жилищных субсидий в части совершения разовых дорогостоящих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

Источник

субсидия, Шмыгаль
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