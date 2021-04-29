Новые правила: Шмыгаль рассказал, кому субсидия назначаться не будет

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Какие основные изменения? Сейчас 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами", - расска Шмыгаль.

По его словам, вводятся некоторые новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут.

"Если вы имеете на депозитном счете в банке более 100 тыс грн, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму свыше 50 тыс грн - вам субсидию не назначат", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

"Новые правила - это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается. Такая политика касается всех социальных выплат и процесс справедливой верификации - это государственная позиция, которую мы будем поддерживать", - добавил он.

Напоминаем: 14 апреля 2021 года Кабинет министров усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.

В частности, ужесточены требования при назначении жилищных субсидий в части совершения разовых дорогостоящих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

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