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Рада приняла ключевой закон земельной реформы

29.04.2021 / 13:50
Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.

Документ поддержали 284 депутата.

Законопроект №2194 регулирует передачу земель "на места" общинам. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.

Рассмотрение документа длилось более месяца - его начали 16 марта, однако голосования во втором чтении состоялось лишь 28 апреля. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок - их насчитывалось более 3000.

Как ранее отмечал экс-глава Минэкономики Павел Кухта, 2194 "является одним из условий получения $ 700 млн очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка". Кроме того, при полной реализации земельной реформы, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует инвестировать в экономику Украины около 3 миллиардов долларов до 2024 года.

Как сообщает Минагрополитики, среди основных нововведений законопроекта:

передача земель в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;
отмена лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству;
введение независимого контроля документации по землеустройству через общественную экспертизу / рецензирование;
предоставление сведений документации по землеустройству статуса публичных, открытых и общедоступных данных;
интеграция и унификация землеустроительной, топографо-геодезической и картографической деятельности;
введение страхования профессиональной ответственности исполнителей работ по землеустройству как альтернативы государственному контролю;
уменьшение стоимости работ и продолжительности времени, затрачиваемого на выполнение процедур, связанных с проведением землеустройства;
уменьшение рисков взяточничества и коррупции.

"В основе документа - упрощение доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, расширение полномочий местных общин и внедрение цифровой трансформации земельных отношений", - прокомментировал закон министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним: Минфин надеется получить вторую часть транша от Всемирного банка после принятия Радой законов по земельной реформе, общая помощь ВБ составляет 700 млн долларов.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики 5 февраля рекомендовал Верховной Раде принять законопроекты о передаче земли "на места" и электронные аукционы.

2 декабря Верховная Рада отправила законопроект 2194, которым регулируется передача госземель "на места", на повторное второе чтение.

30 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

7 октября Комитет ВРУ по вопросам агрополитики рекомендовал законопроект 2194 ко второму чтению.

15 октября Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель из государственной в коммунальную собственность.

Источник

земельная реформа, ВР
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