Рада поддержала вторую "земельную" правку за все время рассмотрения

Об этом сообщает сайт парламента.

Принятая правка №3017 авторства нардепа от монобольшинства Игоря Фриса носит технический характер, и исправляет ошибки в нумерации закона о государственной регистрации прав и недвижимого имущества.

Напомним: 5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

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