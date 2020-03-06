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Рада поддержала вторую "земельную" правку за все время рассмотрения

06.03.2020 / 15:54
Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.

Об этом сообщает сайт парламента.

Принятая правка №3017 авторства нардепа от монобольшинства Игоря Фриса носит технический характер, и исправляет ошибки в нумерации закона о государственной регистрации прав и недвижимого имущества.

Напомним: 5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

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земля, земельная реформа, ВР
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