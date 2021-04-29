Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко председателем правления Нафтогаза

Об этом сообщает Правительственный портал.

"С 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича. Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что перед новым руководителем компании стоит ​​задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

В сообщении пресс-службы Кабмина отмечается, что во время заседания правительства был рассмотрен отчет о деятельности государственной компании "Нафтогаз" в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн, в то время как в утвержденном Кабинетом Министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

Как сообщалось, в марте 2020 года Кабмин продлил контракт председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 4 года, до марта 2024 года. Коболев был назначен руководителем "Нафтогаза" в марте 2014 года.

Витренко в период с ноября 2018 года по июль 2020 года был исполнительным директором Нафтогаза. В декабре прошлого года был назначен и.о. министра энергетики. Его кандидатуру на должность министра энергетики три раза выносили на голосование в Верховной Раде, но соответствующие проекты постановлений не набирали необходимого количества голосов.

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