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Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко председателем правления Нафтогаза

29.04.2021 / 12:48
Кабинет Министров освободил Андрея Коболева от должности председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", назначив новым главой правления компании Юрия Витренко.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"С 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича. Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что перед новым руководителем компании стоит ​​задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

В сообщении пресс-службы Кабмина отмечается, что во время заседания правительства был рассмотрен отчет о деятельности государственной компании "Нафтогаз" в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн, в то время как в утвержденном Кабинетом Министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

Как сообщалось, в марте 2020 года Кабмин продлил контракт председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 4 года, до марта 2024 года. Коболев был назначен руководителем "Нафтогаза" в марте 2014 года.

Витренко в период с ноября 2018 года по июль 2020 года был исполнительным директором Нафтогаза. В декабре прошлого года был назначен и.о. министра энергетики. Его кандидатуру на должность министра энергетики три раза выносили на голосование в Верховной Раде, но соответствующие проекты постановлений не набирали необходимого количества голосов.

Источник

Нафтогаз, Коболев, Витренко
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