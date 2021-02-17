Войти | Зарегистрироваться
11:08

среда,
17 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Витренко просит Шмыгаля уволить Коболева и Наблюдательный совет "Нафтогаза"

17.02.2021 / 10:23
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами Наблюдательного совета компании.

Об этом свидетельствует письмо Витренко к премьер-министру.

И.о. министра наводит ряд причин, которые, по его мнению, являются основаниями для увольнения Коболева и Наблюдательного совета. В частности, вроде бы "Нафтогаз" не выполнил показатель добычи газа в 2020 году, который был утвержден Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и предусматривал наращивания до конца 2020 года добычи отечественного природного газа в 27,6 млрд м3.

Однако в июне 2019 года Наблюдательный совет компании утвердил бизнес-план Дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" на 2019-2023 годы, которым установил прогноз добычи природного газа для "Укргаздобыча" в объеме 15,0 млрд м3 в 2019 году и 14,9 млрд м3 в 2020 году.

Именно это, утверждает Витренко, и противоречит ожидаемым результатом деятельности компании в 2017-2020 годах в соответствии с Концепцией.

И.о. министра также пишет, что компания планирует сокращать показатели добычи газа следующие 5 лет. Вроде бы прогнозируемые объемы добычи природного газа в 2025 году составят от 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 по разным сценариям.

Кроме того, речь идет о нарушениях, которые Госаудитслужба обнаружила в деятельности "Нафтогаза" в 2018-2019 годах. Последние привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.

Также Офис налогоплательщиков обнаружил нарушения в "Укртрансгаз", которые привели к занижению уплаченных АО "НАК" Нафтогаз Украины" дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК" Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей ", – говорится в письме.

В то же время, предлагается провести аудит эффективности компании и всех предприятий Группы учитывая значительное количество нарушений и необходимость всестороннего исследования.

Напомним: ранее Юрий Витренко работал исполнительным директор "Нафтогаза". Свое увольнение он назвал реакцией председателя правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

Источник

Нафтогаз, Коболев, Витренко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 февраля
16 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.