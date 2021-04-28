Гетманцев: правоохранители должны как можно быстрее расследовать махинации бывшего президента и его окружения в оборонном секторе

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ( фракция "Слуга народа").

"Мы помним историю Гладковских-Свинарчуков, когда продукция для ВСУ закупалась по завышенным ценам, и в этом напрямую участвовали предприятия, связанные с бывшим президентом. Или возьмем Ленинскую кузню - в СМИ были расследования о том, что двигатели для наших кораблей и сами корабли ремонтировались там по завышенным ценам. Вспомним завод "Богдан", который поставлял по завышенным на 66% ценам транспортные средства нашей армии. Это не укладывается в голове нормального человека - как можно зарабатывать на святом", - сказал Гетманцев журналистам.

Он также заявил, что пятый президент Украины в течение трех лет умышленно блокировал подписание закона, который вносил изменения в Уголовный кодекс, согласно которым устанавливалась ответственность за поставки некачественного оборудования для украинской армии.

"Призываю правоохранительные органы как можно скорее разобраться, расследовать и передать дела в суд - пусть суд даст юридическую оценку действиям со стороны должностных лиц государства и связанных с ними лиц", - резюмировал нардеп.

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