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Газпром не заинтересовался возможностью нарастить транзит через Украину в полтора раза

28.04.2021 / 14:21
Грузоотправители (это может быть только "Газпром") не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину на май.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля - всего 124 млн куб. м в сутки.

27 апреля на месячный аукцион ОГТСУ выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если бы "Газпром" принял предложение об использовании дополнительных транзитных мощностей, это бы означало возврат к объемам транспортировки через Украину 2019 года (до нового контракта на транзит и выплат "Нафтогазу" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража).

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале - 104 млн куб. м, в марте - 119,5 млн куб. м.

Источник

газ, Газпром
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