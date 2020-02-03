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"Нафтогаз": продавать собак и хомяков не надо, обратитесь за субсидией

03.02.2020 / 10:23
В НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что семьи, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook

Дословно: "В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму.

Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного".

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону".

В "Нафтогазе" отметили, что сайт о субсидиях teplo.gov.ua не работает и посоветовали обращаться к сайту Минсоцполитики.

Напомним, ранее член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.

Источник 

коммунальные услуги, Нафтогаз, субсидия
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