Войти | Зарегистрироваться
19:43

вторник,
07 мая
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Wall Street Journal: Іноземні кредитори підштовхують Україну до відновлення виплат за боргами

06.05.2024 / 16:25
Іноземні кредитори підштовхують Україну до відновлення виплат за боргами після тривалої перерви. Йдеться про власників українських облігацій, включаючи інвестиційні компанії BlackRock та Pimco.

Про це пише Wall Street Journal.

За даними видання, наразі іноземні кредитори формують комісію та наймають консультантів для переговорів щодо відновлення виплат, які були припинені після початку війни в Україні.

WSJ наголошує, що міжнародні кредитори України довго чекали, але наразі терпець урвався.

Вони хочуть, щоб українська влада підписала угоду, за якою знову розпочала б виплати відсотків за кредитами - в обмін на списання "значної частини" боргу.

Повідомляється, що така пропозиція вже озвучена українській владі. Інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно. Загалом у кредиторів українських облігацій на 20 мільярдів євро.

WSJ пише, що якщо Україна не відновить виплат за боргами іноземним кредиторам, на неї може чекати дефолт вже до осені.

Якщо угоду не укладуть, Україна може оголосити дефолт – оскільки у серпні закінчаться канікули з обслуговування держборгу, запроваджені іноземними фондами після повномасштабного вторгнення рф.

Водночас влада США та інші західні країни стурбовані тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-яке обслуговування боргу.

Країни погодилися надати Україні боргові канікули на суму близько 4 млрд доларів власних позик до 2027 року і висловили занепокоєння, що власники облігацій можуть почати виплачувати борги раніше, ніж вони.

Видання нагадує, що Україна збільшила свої валютні резерви до рекордно високого рівня у квітні, тоді як центральний банк України розглядає можливість відкату контролю за рухом капіталу цього року

Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені активи рф в Європі та США для погашення частини боргу, але МВФ і кілька країн G7 поки що не підтримують цю ідею. Водночас, вони зазначили, що можуть підтримати менші відсоткові виплати в період до 2027 року - за ставками, значно нижчими за ринкові.

Зауважимо, Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів.

Wall Street Journal
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 мая
6 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.