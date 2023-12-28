WSJ: росія вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок з Північної Кореї

Про це 4 січня повідомляє The Wall Street Journal з посиланям на американських чиновників.

Як пише видання, це викликає "глибоке занепокоєння" в адміністрації президента США Джо Байдена.

У публікації йдеться, що в середині грудня росіяни відвідали іранський полігон, де спостерігали за випробуваннями КВІР, в тому числі ракети малої дальності Абабіль.

Нагадаємо, Сполучені Штати отримали інформацію про те, що Північна Корея передала Росії чергову партію зброї для війни проти України.