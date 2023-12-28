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WSJ: росія вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок з Північної Кореї

05.01.2024 / 15:23
росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок з Північної Кореї.

Про це 4 січня повідомляє The Wall Street Journal з посиланям на американських чиновників.

Як пише видання, це викликає "глибоке занепокоєння" в адміністрації президента США Джо Байдена.

У публікації йдеться, що в середині грудня росіяни відвідали іранський полігон, де спостерігали за випробуваннями КВІР, в тому числі ракети малої дальності Абабіль.

Нагадаємо, Сполучені Штати отримали інформацію про те, що Північна Корея передала Росії чергову партію зброї для війни проти України.

Wall Street Journal, ракети
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