Годжес: Захід має допомогти Україні із засобами, які б дозволяли обходити російські мінні поля

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

Його запитали, чи є шанс протягом цієї зими відтіснити росіян на полі бою, чи це скоріш буде оборонна війна.

«Звичайно, шанс завжди є, але на сьогодні це здається малоймовірним, враховуючи відсутність значних американських, німецьких чи британських засобів, таких як ATACMS чи Taurus. Я думаю, що український Генштаб буде шукати усі способи перехопити ініціативу, щоб атакувати російську логістику, щоб продовжити тиснути на російські сили в Криму», – сказав він.

При цьому Годжес вважає, що увага Генерального штабу ЗСУ буде зосереджена на підготовці до наступної фази війни.

На думку американського генерала, для України на сьогодні потрібно знайти спосіб поратись з російськими дронами та системами РЕБ окупантів. Крім того, Захід має допомогти Україні із засобами, які б дозволяли обходити російські мінні поля.

Своєю чергою, на думку Годжеса, тактика армії рф залишиться приблизно такою самою, як і раніше.

«росіяни знають, що у них немає надії, щоб прорвати українські сили. Не зараз. Я маю на увазі, що їм потрібно багато часу, щоб відновити якісний потенціал, який міг би зробити це (прорив, – Ред.) в Україні. Їхня єдина надія зараз, так це створити враження, що вони мають нескінченні ресурси, щоб Захід втратив бажання значно підтримувати Україну», – пояснив він.

Бен Годжес вкотре розкритикував Захід за те, що не дав достатніх засобів для ураження росіян українським Збройним силам.

«Якби ми ухвалили це політичне та стратегічне рішення, то ми б з вами це обговорювали. Якщо ми зобов’язуємось йти до перемоги, то це означає надати Україні все, що потрібно. Більше ніяких відмовок про те, скільки пального згорає в танку Abrams, чи про те, скільки часу потрібно для навчання пілота», – каже він.

На думку американського генерала, українські Збройні сили навряд спробують повторити наступ, який був влітку, без переваги над росіянами у повітрі.

«Здається важливим фактором є наявність достатньої повітряної потужності для підтримки наземних операцій, щоб утримувати російські літаки на відстані. А також наявності достатньої кількості високоточної зброї великої дальності, яка могла б знищити російські штаби, російську артилерію та логістику ворога в тилу», – каже він.

Разом з тим, Бен Годжес вказує на те, що захід може продовжити підтримку України подібно до того, як надавалась підтримка перед початком цього наступу.

За його словами, підтримка відбуватиметься як на рівні навчання українських військових, так і забезпечення ремонтом БМП Bradley. Важливим є також надання боєприпасів з боку західних країв.

Бен Годжес частково погодився із статтею NYT про проблеми з мобілізацією в Україні та заявив, що сьогодні існує чимало українців призовного віку, які гуляють у Німеччині, Польщі та Румунії. На думку генерала, Україні потрібно їх повертати.

«Я думаю, що це те, що має виправити уряд. В Україні немає дефіциту робочої сили, у вас є проблема з системою трудових ресурсів. Занадто багато чоловіків призовного віку, які гуляють по Німеччині, Польщі та Румунії, працюють у готелях, мають роботу і в них все гаразд. Їх треба повернути, але що теж треба – це уряд має виправити систему, щоб людей правильно набирали і піклувалися про них. Я маю на увазі, що чоловіки все ще потрібні для виконання інших завдань, окрім носіння військової форми», – каже Годжес.

Крім того, американський генерал вказує, що українському уряду слід працювати над створенням комфортних умов для жінок у Збройних силах.

«І звичайно, я думаю про жінок. У вас є сотні тисяч жінок призовного віку, які мають хорошу фізичну підготовку. Вони б були чудовими солдатами… Чи зробила Україна все можливе, щоб створити можливості для жінок воювати там, де вони кваліфіковані. Тому я думаю, що виправити системи набору і мобілізація населення таким чином, щоб усі хотіли воювати, могли воювати», – вважає він.