Годжес: Критика контрнаступу ЗСУ – це непрофесійні та марні заяви

Таку думку під час дискусії у Вашингтоні "Перемога України: блимає жовтий сигнал?" висловив генерал США у відставці Бен Годжес, відповідаючи на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США – Україна, стосовно критики на адресу дій української армії у війні.

Генерал наголосив, що українцям доводиться протистояти агресії рф без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не відправляли б своїх військових на бойові дії.

«Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою», – зазначив Годжес.

На його думку, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.

Крім того, за словами Годжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на генштаб рф.

Генерал наголосив: тим, хто за 8 тис. км критикує, як хтось інший заходить на мінні поля та окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.