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МВФ вважає загрозу урядового шатдауну в США ризиком, якого можна уникнути

29.09.2023 / 10:12
Міжнародний валютний фонд вважає загрозу урядового шатдауну в США ризиком, якого можна уникнути, та закликав політичні сили в американському Конгресі запобігти цьому.

Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Щодо перспектив або можливості урядового «шатдауну», ми, звісно, закликаємо сторони досягти консенсусу, щоб вони разом знайшли шлях для фінансування уряду США», - зауважила представниця Фонду.

Вона також зазначила, що у МВФ вважають припинення фінансування бюджетних установ «ризиком для економіки США, якого можна уникнути».

МВФ, Козак
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