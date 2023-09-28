МВФ вважає загрозу урядового шатдауну в США ризиком, якого можна уникнути

Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Щодо перспектив або можливості урядового «шатдауну», ми, звісно, закликаємо сторони досягти консенсусу, щоб вони разом знайшли шлях для фінансування уряду США», - зауважила представниця Фонду.

Вона також зазначила, що у МВФ вважають припинення фінансування бюджетних установ «ризиком для економіки США, якого можна уникнути».