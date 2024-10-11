Войти | Зарегистрироваться
13:22

пятница,
18 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Козак: Рейди ТЦК, ймовірно, посприяли підвищенню свідомості громадян

17.10.2024 / 12:16
У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) назвали ефективними рейди, які працівники ТЦК та поліції влаштували в публічних місцях великих міст на минулих вихідних.

Про це в ефірі телемарафону заявила представник Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

"Щодо роботи в публічних місцях — дані дії були ефективними. Можу сказати, що явка збільшилася", — сказала Козак.

Вона додала, що рейди ТЦК, ймовірно, посприяли підвищенню свідомості громадян, оскільки вони нібито знову почали приходити до військкоматів, за повістками або добровільно.

За її словами, подібні заходи необхідно продовжувати, адже багато порушників уникають прямого контакту з працівниками ТЦК та СП, а також відмовляються добровільно приходити до військкоматів.

Козак наголосила, що рейди працівником ТЦК та СП та поліції відбуваються винятково в межах правового поля, нормативно-правові акти якого дозволяють проведення подібних заходів.

Козак, ТЦК та СП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 октября
17 октября
16 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.