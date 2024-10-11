Козак: Рейди ТЦК, ймовірно, посприяли підвищенню свідомості громадян

Про це в ефірі телемарафону заявила представник Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

"Щодо роботи в публічних місцях — дані дії були ефективними. Можу сказати, що явка збільшилася", — сказала Козак.

Вона додала, що рейди ТЦК, ймовірно, посприяли підвищенню свідомості громадян, оскільки вони нібито знову почали приходити до військкоматів, за повістками або добровільно.

За її словами, подібні заходи необхідно продовжувати, адже багато порушників уникають прямого контакту з працівниками ТЦК та СП, а також відмовляються добровільно приходити до військкоматів.

Козак наголосила, що рейди працівником ТЦК та СП та поліції відбуваються винятково в межах правового поля, нормативно-правові акти якого дозволяють проведення подібних заходів.