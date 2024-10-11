Подоляк розповів, про що йдеться у таємних додатках плану перемоги України

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у таємних додатках, які не розкривалися суспільству, йдеться про руйнування логістики ворога, знищення важливих об'єктів, зокрема і місць накопичення військ.

"Ми торкнулися плану перемоги. Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати об'єкти накопичування та виробництва, в тому числі, де буде накопичуватися жива сила в глибині рф, які саме цілі будуть уражені і скільки для цього треба зброї", - сказав Подоляк.