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Подоляк розповів, про що йдеться у таємних додатках плану перемоги України

17.10.2024 / 11:14
У таємних додатках плану перемоги України йдеться про можливість ударів по території росії. Також зазначається, яка зброя для цього потрібна.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у таємних додатках, які не розкривалися суспільству, йдеться про руйнування логістики ворога, знищення важливих об'єктів, зокрема і місць накопичення військ.

"Ми торкнулися плану перемоги. Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати об'єкти накопичування та виробництва, в тому числі, де буде накопичуватися жива сила в глибині рф, які саме цілі будуть уражені і скільки для цього треба зброї", - сказав Подоляк.

Подоляк, План перемоги
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