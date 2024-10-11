В Україні затримали керівників вищів, які без вступних іспитів зараховували ухилянтів на бакалаврат

Як пишуть Факти, організаторів затримано, серед них – керівники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці ВЛК.

Зокрема, на Закарпатті співробітники СБУ та Нацполіції затримали ректора та проректора приватного університету, які без вступних іспитів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

Так званим студентам обіцяли безперешкодне оформлення відстрочки.

Допомагав їм у цьому посадовець військової служби правопорядку.

Після викриття керівництва університету місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам.

А у Києві викрили заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які задніми числами зачисляли ухилянтів до аспірантури.

Вони супроводжували їхній вступ до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.

У такий спосіб вони отримували відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон. З кожного ухилянта брали до $8 тис.

Крім того, у Черкасах викрили трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Підшукувати потенційних клієнтів допомагала медсестра.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.