Войти | Зарегистрироваться
04:15

четверг,
17 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Мельничук: В Україні можуть примусово відбирати землю у власників для будівництва фортифікаційних споруд

16.10.2024 / 16:25
Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді запровадити можливість примусового тимчасового позбавлення власника та землекористувача права на користування земельною ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд.

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідний законопроєкт було схвалено за засіданні Кабміну 15 жовтня. Зазначається, що це буде саме заходом правового режиму воєнного стану.

Відповідні зміни пропонується внести до Земельного кодексу, закону про правовий режим воєнного стану та закону про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Позбавляти права на користування землею, згідно цієї ініціативи, будуть за умови наступного припинення такого обтяження або ж проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки (або її частини) в порядку, передбаченому законом про відчуження приватної землі для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Документ передбачає визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування землею, складання акта про таке позбавлення та прописує порядок прийняття рішення про припинення такого заходу або ж про викуп землі. Зазначимо, що проєкт закону наразі ще не зареєстровано в Раді, і суть цих подробиць невідома.

Мельничук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 октября
15 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.