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У Мінкульті розповіли, скільки діячив культури не повертаються з-за кордону

16.10.2024 / 15:23
Кожен п'ятий діяч культури, який отримав дозвіл та виїхав за кордон, не повертається до України.

Про це повідомив міністр культури і стратегічних комунікації Микола Точицький.

"Протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з п'яти тих, хто виїхав, один не повертається", - сказав він.

Міністр також зауважив, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії - театри, мистецтво, бібліотеки тощо. Точицький запевнив, що відомство працює над цим і вже у березні 2025 буде готове презентувати п’ять стратегій.

Точицький
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