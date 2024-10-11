Нацрада: Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів

Про це йдеться у заяві Нацради з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.

https://unn.ua/news/natsrada-zaklykala-media-do-korektnoho-vysvitlennia-diialnosti-ttsk-i-mobilizatsii

Як вказали у Нацраді, важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел.

"Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, "демонізації" ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни", - йдеться у заяві Нацради.

За даними Національного проєкту із медіаграмотності "Фільтр", як повідомляється, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля рф спрямовані саме на українську аудиторію. Насамперед, пропаганда рф намагається:

просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізаційними процесами у нашій країні;

маніпулювати громадською думкою, прагнучи дискредитувати українські державні інституції й армію;

дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство через вигадані суперечки та вигадливі наративи дезінформації і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.

Саме тому Національна рада закликає українські медіа: