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Нацрада: Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів

16.10.2024 / 13:19
Національна рада закликала медіа коректно та професійно висвітлювати такі чутливі теми, як процес мобілізації та діяльності ТЦК. Як зазначають в Нацраді, ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога.

Про це йдеться у заяві Нацради з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.

https://unn.ua/news/natsrada-zaklykala-media-do-korektnoho-vysvitlennia-diialnosti-ttsk-i-mobilizatsii

Як вказали у Нацраді, важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел.

"Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, "демонізації" ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни", - йдеться у заяві Нацради.

За даними Національного проєкту із медіаграмотності "Фільтр", як повідомляється, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля рф спрямовані саме на українську аудиторію. Насамперед, пропаганда рф намагається:

  • просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізаційними процесами у нашій країні;
  • маніпулювати громадською думкою, прагнучи дискредитувати українські державні інституції й армію;
  • дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство через вигадані суперечки та вигадливі наративи дезінформації і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.

Саме тому Національна рада закликає українські медіа:

  • дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;
  • навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;
  • розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.
ТЦК та СП, медіа
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