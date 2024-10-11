Нацрада: Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів

Про це йдеться у заяві Нацради з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.
https://unn.ua/news/natsrada-zaklykala-media-do-korektnoho-vysvitlennia-diialnosti-ttsk-i-mobilizatsii
Як вказали у Нацраді, важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел.
"Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, "демонізації" ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни", - йдеться у заяві Нацради.
За даними Національного проєкту із медіаграмотності "Фільтр", як повідомляється, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля рф спрямовані саме на українську аудиторію. Насамперед, пропаганда рф намагається:
- просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізаційними процесами у нашій країні;
- маніпулювати громадською думкою, прагнучи дискредитувати українські державні інституції й армію;
- дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство через вигадані суперечки та вигадливі наративи дезінформації і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.
Саме тому Національна рада закликає українські медіа:
- дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;
- навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;
- розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.