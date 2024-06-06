Войти | Зарегистрироваться
21:35

суббота,
08 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Клименко: Ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС і Нацполіції

08.06.2024 / 10:10
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про бронювання 90% особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України.

"10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть приєднатися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України", - написав Клименко в телеграмі.

При цьому він зазначив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України кількість військовозобов'язаних працівників ДСНС і Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ. У зв'язку з цим ухвалено узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС і Нацполіції.

"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", - сказав Клименко.

Клименко, ДСНС, поліція, бронювання
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 июня
7 июня
6 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.