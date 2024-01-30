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МВС розпочинає процес створення нової системи відбору на керівні посади в Національній поліції

31.01.2024 / 13:19
Міністерство внутрішніх справ спільно з Посольством США в Україні розпочинає процес створення системи відбору на керівні посади в Національній поліції.

Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.

«Сьогодні провів установчу зустріч з Джошуа Тембладором, керівником відділу з правоохоронних питань Посольства та Тревісом Бруксом, аташе DEA при Посольстві», - розповів Клименко.

За його словами, основний акцент – прозорий та якісний відбір керівників Національної поліції всіх рівнів.

«Завдання – осучаснити критерії та вимоги для зайняття керівної посади, чітко визначити терміни та відповідальні органи, які проводитимуть перевірку кандидата. І ця перевірка має бути всеосяжною. Враховувати всі сфери життя людини, її бекграунд та репутаційні ризики», - резюмував очільник МВС України.

Клименко також наголосив, що не немає завищених очікувань. За його словами, радикальних змін не вдасться досягнути за декілька місяців, але головне це запустити процес трансформації.

Він також анонсував, що наступною після Нацполіції впроваджуватиме систему відбору керівників Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Клименко, поліція
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