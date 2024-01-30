Разумков обіцяє зареєструвати кримінальну справу проти спікера парламенту

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

"Я написав заяву з проханням завести кримінальну справу. Я впевнений, що вони отримають команду цього не робити. Я піду до суду і зареєструю заяву по Стефанчуку. А далі будуть розслідувати. Знаєте, як сказав один мені депутат, стенограми не горять. І за свої слова на засіданні Верховної Ради треба буде відповідати", – зазначив він.

Раніше, Разумков звернувся до Державного бюро розслідувань (ДБР) із заявою про відкриття кримінального провадження проти Стефанчука у зв'язку з перевищенням ним своїх повноважень та відмови ставити на розгляд усунення Безуглої з посади заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За його словами, Офіс президента не дозволяє Стефанчуку винести питання звільнення Безуглої у залу.