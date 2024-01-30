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Разумков обіцяє зареєструвати кримінальну справу проти спікера парламенту

31.01.2024 / 12:16
Колишній голова Верховної Ради, очільник міжфракційного об’єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков обіцяє через суд зареєструвати кримінальну справу проти спікера парламенту Руслана Стефанчука, який захищає від звільнення депутатку від фракції "Слуга народу" Мар’яну Безуглу.

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

"Я написав заяву з проханням завести кримінальну справу. Я впевнений, що вони отримають команду цього не робити. Я піду до суду і зареєструю заяву по Стефанчуку. А далі будуть розслідувати. Знаєте, як сказав один мені депутат, стенограми не горять. І за свої слова на засіданні Верховної Ради треба буде відповідати", – зазначив він.

Раніше, Разумков звернувся до Державного бюро розслідувань (ДБР) із заявою про відкриття кримінального провадження проти Стефанчука у зв'язку з перевищенням ним своїх повноважень та відмови ставити на розгляд усунення Безуглої з посади заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За його словами, Офіс президента не дозволяє Стефанчуку винести питання звільнення Безуглої у залу.

Разумков, Стефанчук
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