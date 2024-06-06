Радниця командувача СВ ЗСУ: Жінки можуть навчатися і служити в усіх родах військ

Про це заявила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор'єва під час панельної дискусії у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Зараз у Збройних силах України на всіх рівнях і у всіх родах військ дозволено (жінкам - ред.) навчатися і служити, обіймаючи будь-яку бойову посаду, і навчатися також на всіх спеціальностях. Тобто зараз немає законодавчо цього бар’єру», - сказала Григор’єва.

Водночас вона зауважила, що жінки та дівчата іноді не знають про свої можливості через недостатню профорієнтаційну роботу. Однак у рамках Міністерства оборони немає жодної заборони, запевнила радниця.

«Тому тут було б бажання. У нас є спеціальності, на яких є величезний конкурс», - зазначила Григор'єва.

При цьому, за її словами, є окремі випадки, коли конкретні командири не хочуть просування жінок на вищі керівні посади. У таких випадках дівчата та жінки можуть звертатися на гарячу лінію.

«Жінки-офіцери в нас були завжди і давно. Але не всі спеціальності були відкриті для жінок. У нас є прекрасні полковники-жінки... Вони є на офіцерських посадах і займають керівні посади, але не було, припустимо, бойових посад - тих же артилеристок, снайперок і так далі. Зараз це вже є, але відкрилося фактично з 2018 році, коли на законодавчому рівні були прийняті відповідні закони, потім підзаконні акти», - сказала Григор’єва.

При цьому, за її словами, у Збройних силах немає жодної бойової генералки. «Є колишній Командувач медичних сил, але вона генерал медичної служби. А саме у Збройних силах поки що немає. Але я вірю, що вони скоро будуть», - додала радниця.