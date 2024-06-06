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Мельничук: Українці за кордоном можуть знову стати на військовий облік без повернення додому

08.06.2024 / 16:20
Українці, яких зняли з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон, матимуть змогу знову стати на нього без обов'язкового повернення на Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів України у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram та пресслужбу Міноборони України.

За словами Мельничука, Кабмін вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів та до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, рішенням уряду передбачено постановку на військовий облік чоловіків, які були зняті з нього у зв'язку з виїздом за кордон, без особистого прибуття до ТЦК.

Також ТЦК надали право надсилати в електронному вигляді звернення до поліції про чоловіків, які вчинили адміністративні правопорушення.

При цьому Кабмін виключив із переліку обов'язкових документів, що підтверджують право на відстрочку, висноки лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді (стосується осіб з інвалідністю ІІ групи).

У Міністерстві оборони України уточнили, що наразі чоловіки, які перебувають за кордоном понад три місяці, можуть стати на військовий облік через закордонні дипломатичні установи.

Мельничук, ТЦК
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