Войти | Зарегистрироваться
12:20

понедельник,
10 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Зеленський: російській армії не вдалося реалізувати прорив у Харківській області

09.06.2024 / 10:10
російській армії не вдалося реалізувати свій прорив на півночі Харківської області, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

"Говорив сьогодні з головкомом - загалом про ситуацію. Вагомий результат - те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю і тероризують Харківщину".

Глава держави також повідомив, що харківський напрямок посилено. "І буде ще посилено (для армії рф - ІФ-У)", - наголосив він.

Крім того, як повідомив Зеленський, він заслухав доповідь Сирського і про донецький напрямок, де, за його словами, зараз найважче.

"Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів у нашій армії", - резюмував президент.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 июня
9 июня
8 июня
7 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.