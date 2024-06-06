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ЦНС: При вишах на ТОТ окупанти планують відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби

09.06.2024 / 13:15
При вишах на тимчасово окупованих територіях України планують відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби.

Як передає Укрінформ із посиланням на Центр національного спротиву, йдеться про цивільні вищі навчальні заклади, які готуватимуть офіцерський склад для армії країни-агресорки.

"Місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству із кремля організувати ці кафедри з дня на день. Навчання буде за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, за даними ЦНС, у вишах "молодих республік", окупованих російськими військами, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА.

У зв’язку з цим Центр нацспротиву нагадує що всі, хто співпрацює з окупантами, будуть виявлені та понесуть за це відповідальність.

ЦНС, ТОТ, РЕБ
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