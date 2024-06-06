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Укренерго: Дефіцити електроенергії можуть зростати щоденно через спеку

07.06.2024 / 18:30
Вже в середині літа в Україні очікується найважча ситуація в енергосистемі. Дефіцити електроенергії можуть зростати щоденно через спеку.

Про це повідомляють в Укренерго.

Як пояснили у компанії, покрити це споживання електроенергії буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

«До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомник станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими», – зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, як може розвиватися ситуація в енергосистемі у найближчі роки та скільки годин українці сидітимуть без світла.

Укренерго, світло
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