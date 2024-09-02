Експерт: З середини тижня графіки відключення світла мінімізують

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він нагадав, що в Україні після ракетного удару росіян 26 серпня почали застосовувати жорсткі графіки відключення світла. У деяких регіонах електропостачання обмежували дуже довго. Але станом на сьогодні ситуація вирівнюється.

Омельченко звернув увагу, що у вихідні значно скоротилася тривалість відключень світла за графіками. Сьогодні схожа ситуація.

На його думку, з середини тижня графіки "мінімізують", якщо їх усе ще застосовуватимуть.

"Тут спрогнозувати на 100% важко. Тому що багато факторів діють. Можливо, ми зможемо вийти (на рівень без графіків - ред.) на вихідних з великою ймовірністю, а, можливо, раніше. Знову ж таки, якщо не буде нових будь-яких порушень енергетичної системи", - вважає експерт.