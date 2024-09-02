Войти | Зарегистрироваться
15:08

среда,
04 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Експерт: З середини тижня графіки відключення світла мінімізують

03.09.2024 / 11:14
Українські енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня. Це можливо у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він нагадав, що в Україні після ракетного удару росіян 26 серпня почали застосовувати жорсткі графіки відключення світла. У деяких регіонах електропостачання обмежували дуже довго. Але станом на сьогодні ситуація вирівнюється.

Омельченко звернув увагу, що у вихідні значно скоротилася тривалість відключень світла за графіками. Сьогодні схожа ситуація.

На його думку, з середини тижня графіки "мінімізують", якщо їх усе ще застосовуватимуть.

"Тут спрогнозувати на 100% важко. Тому що багато факторів діють. Можливо, ми зможемо вийти (на рівень без графіків - ред.) на вихідних з великою ймовірністю, а, можливо, раніше. Знову ж таки, якщо не буде нових будь-яких порушень енергетичної системи", - вважає експерт.

Омельченко, світло
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 сентября
3 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.