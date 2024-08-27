Войти | Зарегистрироваться
12:23

среда,
28 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Експерт: Жорсткі обмеження електропостачання можуть продовжитись до вихідних

28.08.2024 / 11:14
В Україні жорсткі обмеження електропостачання можуть продовжитись до вихідних. Після цього очікується покращення ситуації зі світлом.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

У Києві та Дніпропетровській області сьогодні в рамках графіків відключають по три та чотири черги. Фактично це означає, що без електропостачання одночасно 50–70% мешканців. Схожа ситуація спостерігається у Чернігівській, Миколаївській, Черкаській та інших областях, де за добу світла може не бути близько 12-15 годин.

Як зазначив Омельченко, точно сказати, як відключатимуть світло завтра, поки що неможливо. Все залежить від серйозності пошкоджень енергооб'єктів внаслідок обстрілів та швидкості відновлювальних робіт.

"Не виключено, що і завтра у Києві та великих містах можна чекати жорстких відключень. Швидше за все, вони залишатимуться до вихідних. Думаю, на вихідних знизиться тривалість відключень. І вже з наступного тижня, тобто з початку вересня, скоротяться відчутно порівняно в порівнянні з тим, що було вчора і сьогодні", - додав експерт.

Він уточнив, що згідно з найбільш ймовірним сценарієм, у перший тиждень вересня енергосистема помітно стабілізується. Це можливо, якщо не буде повторних атак.

Омельченко, світло
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 августа
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.