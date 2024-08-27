Держкіно: На Венеційському кінофестивалі будуть представлені два українські фільми

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

«З 28 серпня по 7 вересня 2024 року світ знову зосередиться на Венеції, де проходитиме 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль La Biennale di Venezia», - ідеться в повідомленні.

Як зауважили у Держкіно, в конкурсній програмі цьогорічного фестивалю представлені роботи видатних режисерів, серед яких Педро Альмодовар, Джанні Амеліо, Лука Гуаданьїно, Тодд Філліпс та багато інших.

Також на фестивалі у секції «Поза конкурсом – нон-фікшн» буде представлений фільм режисерки Ольги Журби «Пісні землі, що повільно горить».

Окрім того, стрічка режисерки Жанни Озірної «Медовий місяць» буде представлена у програмі Biennale College Cinema.

У Держкіно також поінформували, що на підтримку України у рамках фестивалю пройде «Український день», де відбудеться важлива дискусія за участі ключових представників української та міжнародної кіноіндустрії.

Венеційський кінофестиваль, заснований у 1932 році, є найстарішим у світі. Він проводиться щорічно на острові Лідо, а головним призом фестивалю є «Золотий лев».