В Україні заснували фестиваль документальних фільмів, знятих під час війни з росією

Фестиваль Cinema for Victory заснували за підтримки президента Володимира Зеленського та Держкіно до десятої річниці війни та до другої річниці повномасштабного вторгнення.

«Кінофестиваль цьогоріч буде зосереджено на стрічках, які документують воєнні злочини росіян, фіксують свідчення про війну через реальні історії українців. Поширення документальних фільмів, створених під час війни, протидіє пропаганді російських загарбників на території України та у світі, виступає потужним аргументом для світової аудиторії в адвокації України», – повідомили в Держкіно.

Програма кінофестивалю складатиметься із семи національних документальних фільмів, а також із трьох спеціальних позаконкурсних показів. Фільми-лауреати будуть нагороджені спеціальною статуеткою.

До організаційного комітету увійшли голова Держкіно Марина Кудерчук, в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, керівниця Кабінету керівника ОП Олена Ковальська, голова правління Одеської кіностудії Андрій Осипов, керівник Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Андрій Халпачхі, директор ГО Трибунал Олег Яцура і генеральний продюсер Final Cut Media Ltd Андрій Ногін.