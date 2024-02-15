Костенко розповів, де проходить друга лінія оборони за Авдіївкою

Про це сказав секретар оборонного комітету Верховної Ради України, народний депутат Роман Костенко, який розповів, де проходить друга лінія оборони за Авдіївкою та куди відступили українські сили з міста. В інтерв'ю NV він зазначив, що Авдіївка була першою лінією оборони, бо "нелогічно мати другу лінію оборони в самій Авдіївці, це про тактичний рівень".

Він додав, що говорячи про другу лінію оборони люди мають на увазі, що якщо противник прорве першу, то він зможе вийти на оперативний простір і далі вже просто розвивати свій успіх.

"Я знаю, що така проблема була. Вона швидко почала вирішуватись і вирішується. Наскільки зараз вони стабілізували її і добре вибудували? За моєю інформацією, що зачепилися за деякі населені пункти, побудували. Наскільки вона ефективна? Це ми побачимо найближчим часом", - зазначив він.

Водночас він зауважив, що другу лінію оборони не вдалось як слід укріпити до виходу з Авдіївки.

"І це наша проблема. Її потрібно було раніше будувати, мінувати, щоб бійці тільки вийшли з міста, стали на неї, і вона вже була, як з боку російських окупаційних військ на Запоріжжі. У них там сильна лінія оборони, яку ми не можемо прорвати, бо вони її побудували серйозно. Щось таке мало бути в нас. На жаль, в нас є проблеми з побудовою ліній оборони. Ми там любимо "в хатах ховатися", - зауважив депутат.

Водночас він зазначив, що ЗСУ все-таки "зачепилися, за селами стали і зайняли цю лінію оборони". І тепер противнику буде значно складніше розвивати успіх, бо в Авдіївці було напівоточення, а зараз лінія оборони вирівнялась.

"Але тепер важливо, щоб за неї добре зачепилися, щоб там стали підрозділи, організували інженерне забезпечення, систему вогню, управління. І це ж нові позиції, нові координати, все нове. Якщо раніше просто артилерія стріляла, наприклад, по планових цілях, все було пристріляно, зараз потрібно всю систему вогню перероблювати", - зазначив він.

Костенко додав, що противник однозначно буде цим користуватись.

"Плюс у них зараз оця накатана тактика атаки КАБами, яка показала свою ефективність. І поки ми не прикриємо небо, я думаю, вони будуть продовжувати її використовувати", - зазначив військовий.