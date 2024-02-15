Войти | Зарегистрироваться
03:11

вторник,
20 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Костенко розповів, де проходить друга лінія оборони за Авдіївкою

19.02.2024 / 17:27
ЗСУ змогли зачепитися за населені пункти за Авдіївкою, але тепер стоїть завдання максимально укріпити цю нову лінію оборони.

Про це сказав секретар оборонного комітету Верховної Ради України, народний депутат Роман Костенко, який розповів, де проходить друга лінія оборони за Авдіївкою та куди відступили українські сили з міста. В інтерв'ю NV він зазначив, що Авдіївка була першою лінією оборони, бо "нелогічно мати другу лінію оборони в самій Авдіївці, це про тактичний рівень".

Він додав, що говорячи про другу лінію оборони люди мають на увазі, що якщо противник прорве першу, то він зможе вийти на оперативний простір і далі вже просто розвивати свій успіх.

"Я знаю, що така проблема була. Вона швидко почала вирішуватись і вирішується. Наскільки зараз вони стабілізували її і добре вибудували? За моєю інформацією, що зачепилися за деякі населені пункти, побудували. Наскільки вона ефективна? Це ми побачимо найближчим часом", - зазначив він.

Водночас він зауважив, що другу лінію оборони не вдалось як слід укріпити до виходу з Авдіївки.

"І це наша проблема. Її потрібно було раніше будувати, мінувати, щоб бійці тільки вийшли з міста, стали на неї, і вона вже була, як з боку російських окупаційних військ на Запоріжжі. У них там сильна лінія оборони, яку ми не можемо прорвати, бо вони її побудували серйозно. Щось таке мало бути в нас. На жаль, в нас є проблеми з побудовою ліній оборони. Ми там любимо "в хатах ховатися", - зауважив депутат.

Водночас він зазначив, що ЗСУ все-таки "зачепилися, за селами стали і зайняли цю лінію оборони". І тепер противнику буде значно складніше розвивати успіх, бо в Авдіївці було напівоточення, а зараз лінія оборони вирівнялась.

"Але тепер важливо, щоб за неї добре зачепилися, щоб там стали підрозділи, організували інженерне забезпечення, систему вогню, управління. І це ж нові позиції, нові координати, все нове. Якщо раніше просто артилерія стріляла, наприклад, по планових цілях, все було пристріляно, зараз потрібно всю систему вогню перероблювати", - зазначив він.

Костенко додав, що противник однозначно буде цим користуватись.

"Плюс у них зараз оця накатана тактика атаки КАБами, яка показала свою ефективність. І поки ми не прикриємо небо, я думаю, вони будуть продовжувати її використовувати", - зазначив військовий.

ЗСУ, Костенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 февраля
18 февраля
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.