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Стефанішина: Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до липневого саміту НАТО

19.02.2024 / 11:14
Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до липневого саміту НАТО у Вашингтоні. Але сьогодні це другорядне питання у відносинах України та США.

Про це сказала віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, Стефанішину запитали, чи можуть Україна та США підписати угоду про гарантії безпеки на липневому саміті НАТО. Вона відповіла, що переговори про угоду між країнами вже проводилися, тому підписання може статися і раніше.

"Відповідні переговори проводилися на рівні заступника керівника ОП Ігоря Жовкви. Як ви знаєте, Андрій Єрмак підтримує постійний зв’язок з Джейком Салліваном. Тобто з тактичної точки зору переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше", - зазначила віце-прем'єр.

Однак, за словами Стефанішиної, сьогодні Україна зосереджується не на питанні гарантій безпеки, а на роботі з Конгресом США для ухвалення рішення про фінансування допомоги Україні.

"Ми маємо спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку. Нам потрібно захистити українські міста, нам потрібно, щоб у Patriot були снаряди. І це питання життя і смерті. Тому концентруємося на цьому. А гарантії безпеки точно будуть підписані", - сказала вона.

Про те, що Україна наразі концентрується на роботі з Конгресом США, а не на гарантіях безпеки заявляв раніше і президент Володимир Зеленський.

Стефанішина
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