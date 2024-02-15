Войти | Зарегистрироваться
03:10

вторник,
20 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

ГУР: окупанти масово підключають жителів ТОТ до російського телебачення

19.02.2024 / 09:10
росіяни посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців, які перебувають в окупації, зокрема, жителів Херсонської області масово підключають до російського супутникового телебачення, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, жителів окупованих громад Херсонщини масово підключають до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір". Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

У ГУР повідомляють, що росіяни переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій у Донецькій області. Зазначається, що йдеться, зокрема, про "Автоматизоване робоче місце держслужбовця" та федеральну платформу "госвеб".

У повідомленні зазначається, що окупанти також розширюють мережу покриття російського мобільного зв'язку.

У 2023-2024 роках у Донецькій області росіяни встановили понад 700 базових станцій, а в Херсонській - понад 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованій області.

ТОТ, телебачення
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 февраля
18 февраля
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.