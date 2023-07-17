Войти | Зарегистрироваться
10:59

вторник,
18 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

росія збирається до 2026 року побудувати понад 30 виправних установ на ТОТ

17.07.2023 / 12:16
Країна-агресор росія збирається до 2026 року побудувати понад 30 виправних установ на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це свідчить документ, що з’явився наприкінці січня на сайті публікацій правових актів уряду рф.

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни хочуть побудувати сім виправних колоній, одну "лікувальну виправну установу" та один виправний центр.

На окупованій частині Донеччини країна-агресор планує побудувати 13 колоній, одну "лікувальну виправну установу" та один виправний центр.

У Запорізькій області, на підконтрольних російським військам територіях, окупанти мають намір заснувати три колонії-поселення.

А на лівобережній, тимчасово окупованій, частині Херсонської області росіяни хочуть створити три колонії та одну "лікувальну виправну установу".

Загалом росіяни хочуть розмістити на окупованих територіях України 26 колоній, три "лікувальні" заклади та два виправні центри.

У документі сказано, що ці об’єкти мають запрацювати до 1 січня 2026 року.

ТОТ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 июля
17 июля
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.