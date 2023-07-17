росія збирається до 2026 року побудувати понад 30 виправних установ на ТОТ

Про це свідчить документ, що з’явився наприкінці січня на сайті публікацій правових актів уряду рф.

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни хочуть побудувати сім виправних колоній, одну "лікувальну виправну установу" та один виправний центр.

На окупованій частині Донеччини країна-агресор планує побудувати 13 колоній, одну "лікувальну виправну установу" та один виправний центр.

У Запорізькій області, на підконтрольних російським військам територіях, окупанти мають намір заснувати три колонії-поселення.

А на лівобережній, тимчасово окупованій, частині Херсонської області росіяни хочуть створити три колонії та одну "лікувальну виправну установу".

Загалом росіяни хочуть розмістити на окупованих територіях України 26 колоній, три "лікувальні" заклади та два виправні центри.

У документі сказано, що ці об’єкти мають запрацювати до 1 січня 2026 року.